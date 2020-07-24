Саркози рассказал, как шоколадка расколола лед между ним и Путиным

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24 июля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Николя Саркози и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Франции Николя Саркози рассказал о курьезе, произошедшем на первой встрече с Путиным.

Бывший французский лидер вспомнил об этом в мемуарах «Время бурь», появившихся в продаже в пятницу. Личная встреча двух президентов состоялась в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме.

Саркози сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и Ангелой Меркель. Между всеми лидерами организаторы встречи разместили тарелочки с шоколадом. Оба президента угощались сладостью, пока на тарелке не остался один кусочек, к которому он потянулись одновременно.

«Мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой, другие наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших», – рассказал Саркози, вспоминая, что его российский коллега «много смеялся» по этому поводу и «лед был расколот».