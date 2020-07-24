Форум глав регионов стран ШОС может пройти в Челябинске в октябре

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24 июля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в видеоконференции «VIII диалог партии «Единая Россия и Коммунистической партии Китая». Он рассказал о сотрудничестве между Южным Уралом и Китаем и о предстоящем форуме.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, хотя изначально его проведение планировалось в Челябинске. Заседание прошло под руководством председателя высшего совета партии Бориса Грызлова и заведующим международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

Алексей Текслер рассказал, что Челябинская область развивает сотрудничество со многими провинциями Китая, наиболее активным партнером является провинция Хэйлунцзян. «Начиная с 2018 года мы с коллегами проводим ежегодные бизнес-форумы. В рамках форума в прошлом году состоялось около 140 двусторонних деловых встреч. В провинции работает представительство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Мы ждем представителей Китая с визитом на форум глав регионов стран-участниц ШОС, который должен пройти с 6 по 9 октября в Челябинске», — сказал Алексей Текслер.