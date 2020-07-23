Политические партии возмутило заявление Кудрина об объединении уральских городов

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С предложением объединить Екатеринбург, Пермь и Челябинск в единую агломерацию выступил Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, на вручении дипломов выпускникам «Российской экономической школы». Южноуральские политики раскритиковали эту идею.

Отметим, что ранее Кудрин говорил, что политическое усиление регионов может положительно сказаться на экономике РФ. Политики, к которым обратилось за комментариями издание «Южноуральская панорама», задались вопросом: почему в союз трех территорий должны войти именно Екатеринбург, Пермь и Челябинск, а не другие города?

«Почему не объединить Уфу, Челябинск и Курган? Или не собрать в агломерацию Орск, Магнитогорск и Оренбург, — рассуждает Дмитрий Довбня, председатель Регионального отделения политической партии «ЗА ПРАВДУ». — У нас же есть стратегия пространственного развития России, и там как раз указан мегарегион Екатеринбург-Челябинск-Тюмень. Почему? Тоже нет объяснений».

По мнению лидера регионального отделения «Партии Роста» Валихана Тургумбаева, Екатеринбург, Пермь и Челябинск являются самодостаточными городами, поэтому акценты следует сместить с сторону более слабых территорий.

«Много вопросов возникнет и по статусу и задачам предлагаемой агломерации. То ли это будет укрупнением областей, то ли расформирование федерального округа, — говорит он. — Что это будет за структура в структуре, которая потребует дополнительного управления?».

Сергей Смышляев, председатель Челябинского регионального отделения партии «Родина», считает, что такое объединение нашему городу не нужно. «А выиграет он лишь в том случае, если возглавит слияние и станет мощным центром притяжения — как рабочей силы, так и инвестиций», — подчеркнул он.

Безусловно, такие дискуссии будут возникать достаточно часто накануне выборов в Законодательное Собрание региона. Напомним, документы на регистрацию предоставили 11 избирательных объединений.