Более полутысячи обманутых дольщиков на Кубани получили компенсации

Аргументы Недели → Политика

23 июля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня провёл совещание по вопросу выплаты компенсаций обманутым дольщикам. По его данным, выплаты получили уже более 500 человек на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Выплаты на сумму 130 млн ожидают ещё 46 дольщиков. «Людям все равно, кто даст им долгожданные квартиры или компенсацию. Нам удалось создать работающий механизм, который помогает разрешить проблему», - заявил губернатор.

При этом глава региона также отметил расширение сотрудничества регионального фонда с федеральным. Это позволило достичь договорённостей по большему числу долгостроев. Если в прошлом году речь шла о 19 домах, то в 2020 году – уже о 42. «На их достройку и компенсации дольщикам планируем направить порядка 7 млрд рублей из краевого и федерального бюджета», - добавил Кондратьев. Помимо этого, с федеральным центром сейчас согласовываются дополнительно 25 домов, также направлены документы ещё о 6 долгостроях. Таким образом, всего ведётся работа в отношении 73 домов.

Среди прочих рассматриваются варианты достройки ЖК «Парусная регата» и «Иван да Марья». Это позволит таким образом реализовать права более чем тысячи дольщиков.