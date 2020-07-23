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Более полутысячи обманутых дольщиков на Кубани получили компенсации

, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Более полутысячи обманутых дольщиков на Кубани получили компенсации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня провёл совещание по вопросу выплаты компенсаций обманутым дольщикам. По его данным, выплаты получили уже более 500 человек на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Выплаты на сумму 130 млн ожидают ещё 46 дольщиков. «Людям все равно, кто даст им долгожданные квартиры или компенсацию. Нам удалось создать работающий механизм, который помогает разрешить проблему», - заявил губернатор.

При этом глава региона также отметил расширение сотрудничества регионального фонда с федеральным. Это позволило достичь договорённостей по большему числу долгостроев. Если в прошлом году речь шла о 19 домах, то в 2020 году – уже о 42. «На их достройку и компенсации дольщикам планируем направить порядка 7 млрд рублей из краевого и федерального бюджета», - добавил Кондратьев. Помимо этого, с федеральным центром сейчас согласовываются дополнительно 25 домов, также направлены документы ещё о 6 долгостроях. Таким образом, всего ведётся работа в отношении 73 домов.

Среди прочих рассматриваются варианты достройки ЖК «Парусная регата» и «Иван да Марья». Это позволит таким образом реализовать права более чем тысячи дольщиков.

ХС