Песков прокомментировал переговоры по срокам открытия границ

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23 июля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по вопросу возобновления международного сообщения и открытию границ. По словам пресс-секретаря президента РФ, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, - сообщает kp.ru.

Песков отметил, что переговоры по открытию границ продолжаются, но принятых решений правительства пока нет. "Пока мы не слышали заявлений на этот счёт из правительства России.... Контакты осуществляются, но решения не принималось", - сообщил официальный представитель Кремля.

Вице-премьер, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом, Татьяна Голикова, ранее заявляла о возобновлении авиасообщения с теми странами, в которых среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение аналогичного периода.

Роспотребнадзор составил список из стран, куда, по мнению специалистов ведомства, можно разрешить перелеты: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции в России с 27 марта приостановили полёты международных и чартерных рейсов.