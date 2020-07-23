Почти как Чебурашка. Офис партии племянника Путина обнаружен в трансформаторной будке

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2014 году была зарегистрирована политическая партия «Народ против коррупции». Её руководителем является близкий родственник российского президента Роман Путин. В определённое время он работал в спецслужбах, а также являлся советником губернатора Новосибирской области. В этом году политическая организация активизировала свою деятельность.



В Москве найти офис данной партии весьма сложно. На сайте политической организации указан точный почтовый адрес: Ленинградское шоссе дом 8. Однако вместо здания, которое хоть как-то бы напоминало офис, располагается кирпичная постройка. Она имеет крепкие металлические ворота, а из её стен выходят высоковольтные провода - трансформаторная будка. На сайте также добавлено, что данный адрес является не только региональным офисом, но и главным отделением политической партии. Совершенно не понятно, как можно вести большую политику из трансформаторной будки.



По данному адресу можно отправлять корреспонденцию. Чтобы вступить в ряды политической партии, очевидно, требуется просунуть документы в щель металлической двери. Согласно правилам вступления в организацию, время на проверку документов занимает несколько дней. Руководство партии охотно ждёт граждан для вступления в организацию борцов против коррупции.



