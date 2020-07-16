Шнуров пока не собирается избираться в Госдуму

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград" и сопредседатель Партии роста опроверг заявление ее лидера Бориса Титова о том, что он намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Борис Титов ранее заявил ТАСС, что Шнуров "на выборы в Госдуму точно идет".
Как сказал музыкант, "видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее". Лидер Партии роста находится в Челябинске в рабочей поездке, - сообщает "Коммерсантъ".
Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года, и в начале июля он стал ее сопредседателем. Музыкант объяснял свой приход в политику тем, что "началось то время, когда невозможно оставаться в стороне".
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