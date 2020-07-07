Эксперты рассказали об особенностях выборов в парламент Челябинской области

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7 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Политолог Александр Мельников. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Агентство «Полит74» приводит мнения политологов и экспертов о грядущих выборах в Законодательное Собрание Челябинской области.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области должны состояться 13 сентября 2020 года. По мнению политолога Александра Мельникова, в этом году в связи с пандемией коронавируса активная фаза выборов будет более скоротечной, чем в прошлые годы. Кроме того, этим летом все внимание избирателей было сосредоточено на голосовании по поправкам в Конституцию. Тем не менее, Александр Мельников уверен, что предвыборная кампания будет яркой. Партии, заявившиеся на выборы, он условно разделил на три группы. Особняком стоит «Единая Россия», предвыборный список которой возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По мнению политолога, у единороссов есть все шансы получить желаемое количество мандатов. Во вторую группу вошли ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

«У эсеров остаются серьезные позиции в Челябинской области. ЛДПР принесет пользу тот факт, что паровозом у них идет Владимир Жириновский», — рассуждает Александр Мельников.

КПРФ — единственная из парламентских партий, которая выступала против поправок в Конституцию. По мнению политолога, этот результаты этого рискованного шага можно будет отследить только по результатам выборов.

В третью группу он отнес все остальные партии. Это «Яблоко», партию Захара Прилепина «За правду», «Зеленую альтернативу». Практически в каждой партии есть интересные персоны. Например, региональный список возглавил партии «За правду» возглавил писатель Захар Прилепин, а от партии «Зеленая альтернатива» выдвинулись известный зоозащитник Карен Даллакян и блогер Соня Гудим.

По мнению политолога Андрея Лаврова, в Челябинской области возможен так называемый «севастопльский сценарий», когда в парламент проходят четыре традиционные партии и одна из новых. По его прогнозам, шансы есть у партии «За правду!».

Александр Файрузов, главный редактор сайта «ЧелябиснкСегодня», отметил, что главная особенность предвыборной кампании состоит в том, что из-за пандемии кандидаты не смогут наладить контакт с более старшим поколением. Кандидаты будут активно продвигать себя в интернете, но не забудут и про традиционные методы продвижения — газеты и телевидение.

Наталья Окорокова, главный редактор агентства «Полит74», считает, что повлияет на ход предвыборной кампании и экономический кризис, вызванный пандемией.

«С усложнением экономической ситуации будет расти недовольство и протестные настроения населения, которые каждый из политических игроков будет использовать в своих целях», — сказала она. По ее мнению, самые сильные позиции — у «Единой России».