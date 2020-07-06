Денис Хмелевской объявил народный сбор средств для участия в предстоящих выборах

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6 июля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Денис Хмелевской обратился в Генпрокуратуру по вопросу фактического введения имущественного ценза на выборах губернатора и объявил народный сбор средств

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, кандидат на должность губернатора Краснодарского края Денис Хмелевской направил Генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросу прямого нарушения избирательных прав граждан в части введения п. 18 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» де-факто имущественного ценза для кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и признания вышеуказанной нормы, противоречащей Конституции Российской Федерации.

Действующее избирательное законодательство предусматривает обязательное нотариальное свидетельствование подписей муниципальных депутатов и глав, как необходимое условие для регистрации кандидата на должность высшего должностного лица. Таким образом, за нотариальное удостоверение сведений о лицах, осуществляющих подпись в поддержку кандидата на должность губернатора, уплачивается государственная пошлина. В Краснодарском крае размер такой пошлины вместе с услугами правового и технического характера составляет от 600 до 1000 рублей.

«Получается, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы мне необходимо не только собрать 776 подписей муниципальных депутатов, но и заплатить нотариусу за услуги от 465 000 рублей до 776 000 рублей. Таким образом, фактически введен имущественный ценз, прямо нарушающий принцип равенства кандидатов и конституционное право быть избранным», — рассказал председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Денис Хмелевской.

В соответствии с п. 6 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202–1 «О прокуратуре РФ» Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом.

«Мы полагаем, что введение-де-факто имущественного ценза на выборах глав субъектов Российской Федерации должно быть незамедлительно отменено или должна быть установлена символическая плата за услуги нотариуса при заверении подписей муниципальных депутатов и глав на выборах губернатора», — заявил депутат Денис Хмелевской.

В действующих условиях Денис Хмелевской объявил о народном сборе средств в качестве пожертвований на свой специальный избирательный счёт кандидата в губернаторы.

«Мой доход не позволяет достать из кармана 776 тысяч рублей и оплатить услуги нотариуса за удостоверение подписей депутатов. Поэтому мы объявляем „народный краудфандинг“. Все, кто поддерживает курс на перемены в Краснодарском крае, обновление власти, выступает за альтернативные выборы, социализм и справедливость, могут сделать это законным путём, поддержав выдвижение кандидата», — заявил Денис Хмелевской.

Реквизиты специального избирательного счёта и порядок заполнения платежных поручений можно уточнить в Региональном отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае. Тел: 89183944398 Наталья Александровна