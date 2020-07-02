5 важных для приморцев поправок

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2 июля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Медиахолдинг 1Mi ]

Приморцы внимательно изучили все предложенные поправки

Опросы показывают, что приморцы понимают суть предлагаемых поправок, вникают в их содержание, отмечают тот факт, что большинство предлагаемых изменений давно назрели, они не вносятся искусственно, а наоборот — стали выражением тех мыслей, идей, предложений, которые давно обсуждались в российском обществе.

В большинстве своём жители края уже определили для себя те поправки, которые они считают принципиально важными, самыми главными. Нет ничего удивительного в том, что это поправки социально-патриотического направления.

Наиболее значимыми приморцы считают пять следующих:

— за запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти готовы проголосовать 23,8 процента опрошенных;

— за закрепление в Конституции социальных гарантий — 22,8 процента;

— за ужесточение требований к кандидатам на президентский пост — 19,9 процента;

— за приоритет Конституции над международным правом на территории страны — 16,8 процента;

— за изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление полномочий губернаторов — 11, 4 процента.

Если проанализировать, к примеру, содержание дискуссий на разных общественно-политических форумах, в социальных сетях за последние год-два, то станет очевидно, что именно эти темы — особенно двойного гражданства для представителей власти и наличия у них счетов в заграничных банках — чаще всего и наиболее активно, даже можно сказать,

яростно обсуждались на этих ресурсах. Да и просто в столь привычных россиянам «кухонных разговорах» так же звучали именно эти темы. Приморцы, собирающиеся проголосовать в первую очередь за этот блок поправок, отмечают: в обществе уже давно сформировалось негативное отношение к попыткам многих власть имущих сидеть на двух стульях сразу, имея двойное гражданство. Примером патриотизма и социальной ответственности такое поведение не назовёшь. Поэтому появление поправок и было воспринято как проявление справедливости, как давно ожидаемое и правильное событие.

Закрепление социальных гарантий в Основном законе страны также крайне одобрительно воспринимается приморцами в частности и российским обществом в целом. Особенно важным это считают люди старшего возраста.

Также опрошенные отмечают, что считают чрезвычайно важным тот факт, что после принятия поправок вся нормативно-правовая, законодательная база России будет приведена в соответствие с новой редакцией Конституции, и все поправки станут реальной правовой силой, определяющей развитие и движение страны в обозримом будущем.