Когда завершится голосование по поправкам в Конституцию

Аргументы Недели → Политика 13+

1 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

1 июля, в основной день всероссийского голосования, участки будут работать до 20.00.

Напоминаем, что южноуральцы могут узнать номер своего участка на сайте ЦИК РФ и портале Госуслуг. Также можно позвонить по бесплатному номеру 8-800 200 00 20 (ЦИК РФ) или по номерам телефона Избирательной комиссии Челябинской области — 8 (351) 265 78 70, 8 (351) 265 22 14.

Как сообщил руководитель Общественной палаты региона Николай Дейнеко, на участках Южного Урала при голосовании не обнаружено нарушений. Ход голосования контролируют общественные наблюдатели.