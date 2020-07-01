Когда завершится голосование по поправкам в Конституцию
1 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
1 июля, в основной день всероссийского голосования, участки будут работать до 20.00.
Напоминаем, что южноуральцы могут узнать номер своего участка на сайте ЦИК РФ и портале Госуслуг. Также можно позвонить по бесплатному номеру 8-800 200 00 20 (ЦИК РФ) или по номерам телефона Избирательной комиссии Челябинской области — 8 (351) 265 78 70, 8 (351) 265 22 14.
Как сообщил руководитель Общественной палаты региона Николай Дейнеко, на участках Южного Урала при голосовании не обнаружено нарушений. Ход голосования контролируют общественные наблюдатели.
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