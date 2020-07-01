Сенатор от Челябинской области рассказал о голосовании по Конституции

Аргументы Недели → Политика 13+

1 июля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин поделился впечатлениями от голосования по поправкам в Конституцию.

«Лично убедился в безопасности процедуры голосования, - отметил он. На участке соблюдаются все санитарно-эпидемические требования. Измеряется температура, каждому голосующему выдают пакет с маской и одноразовой ручкой, в помещениях установлены дезинфекторы, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции».

Как сообщили в Избирательной комиссии Челябинской области, по данным на 12.00 1 июля, общий процент голосовавших жителей Челябинской области составил 60,34 %.