Сенатор от Челябинской области рассказал о голосовании по Конституции
1 июля 2020, 12:57[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин поделился впечатлениями от голосования по поправкам в Конституцию.
«Лично убедился в безопасности процедуры голосования, - отметил он. На участке соблюдаются все санитарно-эпидемические требования. Измеряется температура, каждому голосующему выдают пакет с маской и одноразовой ручкой, в помещениях установлены дезинфекторы, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции».
Как сообщили в Избирательной комиссии Челябинской области, по данным на 12.00 1 июля, общий процент голосовавших жителей Челябинской области составил 60,34 %.
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