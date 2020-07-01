Сколько южнуральцев проголосовало по поправкам в Конституцию

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1 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, утром 1 июля участки для голосования посетило 49,79% южноуральцев.

Сергей Обертас отметил, что 49,79% — это более миллиона трехсот трех тысяч избирателей. Самыми активными можно назвать жителей Агаповского, Брединского и Еманжелинского района.

«Можно отметить хорошую активность жителей Миасса, Златоуста, - отметил Сергей Обертас. — Вполне ровно выступает и город Челябинск, шесть из семи районов показывают неплохую динамику».

Многие южноуральцы проголосовали за поправки на дому — 746 тысяч граждан.

Напомним, участки для голосования работают с 8.00 до 20.00. Южноуральцы могут узнать номер своего участка на сайте ЦИК РФ, портале Госуслуг или по номерам телефонов: 8-800 200 00 20 (ЦИК РФ,звонок бесплатный), 8 (351) 265 78 70, 8 (351) 265 22 14 (Избирательная комиссия Челябинской области).