В Госдуме оценили заявление Зеленского о планах вернуть Крым

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Владимир Зеленский, фото:Zygimantas gedvila via www.imago/www.imago-images.de

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского лидера о том, что Украина "вернёт" Крым и его жителей. Об этом Зеленский заявил в ходе ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

"Мы всех вернем – и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", – заявил Владимир Зеленский.

Как отметил Бальбек, президент Украины неоднократно делает такие популистские, ничего не стоящие заявления. "Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь", - считает депутат.

По его словам, сценарий присоединения Крыма к Украине ни один здравомыслящий человек не рассматривает.