В Госдуме оценили заявление Зеленского о планах вернуть Крым
26 июня 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского лидера о том, что Украина "вернёт" Крым и его жителей. Об этом Зеленский заявил в ходе ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".
"Мы всех вернем – и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", – заявил Владимир Зеленский.
Как отметил Бальбек, президент Украины неоднократно делает такие популистские, ничего не стоящие заявления. "Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь", - считает депутат.
По его словам, сценарий присоединения Крыма к Украине ни один здравомыслящий человек не рассматривает.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.