Спикер ЗСК проголосовал по поправкам в Конституцию

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Член рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко сегодня принял участие в общероссийском голосовании.

Спикер прибыл на избирательный участок № 22-18, расположенный в Прикубанском внутригородском округе Краснодара.

После процедуры голосования Юрий Бурлачко ответил на вопросы журналистов федеральных и краевых СМИ. В частности, глава регионального парламента затронул тему защиты всех участников избирательного процесса.

- При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России его организаторы соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора для сохранения здоровья граждан. На участках созданы все необходимые условия, которые позволяют участвовать в голосовании безопасно, комфортно и без какого-либо риска, - подчеркнул спикер.

Председатель ЗСК также заметил, что в целом на Кубани информированность граждан о содержании поправок в основной закон страны высока, актуальность их для многих очевидна, что говорит о востребованности вносимых изменений.

Юрий Бурлачко призвал всех кубанцев проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании.

- Масштаб этого события – исторический. И каждый для себя должен решить, кем он станет. Свидетелем, либо его участником, - сказал председатель ЗСК.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны стартовало во всех регионах вчера, 25 июня, и завершится 1 июля.