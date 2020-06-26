Страны Балтии рекомендуют России не оправдывать пакт Молотова-Риббентропа

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26 июня 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политолог Филипп Раевский, фото: соцсети

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии, Эстонии обратились в Государственную думу РФ с призывом основываться в отношениях с соседними странами на международном праве, уважении к их суверенитету и территориальной целостности.

Политический директор МИД Латвии Янис Мажейкс вызвал посла РФ Евгения Лукьянова, чтобы выразить позицию о поступившем в Государственную думу законопроекте о признании недействительным решения съезда народных депутатов СССР NR-979-1 от 24 декабря 1989 года, когда подвергся осуждению секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа.

Г-н Мажейкс указал, что разработанная в аннотации интерпретация исторических событий вступает в противоречие с общеизвестными историческими фактами. Латвийская сторона расценивает такой подход как искажение истории.

Последствия принятия такого документа повлияет не только на отношения Латвии и России, но также скажется на отношениях РФ и Евросоюза.

Российские послы были вызваны в МИД Литвы и Эстонии.

Литовский вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис высказал надежду, что думе РФ «хватит мудрости отклонить проект, возвращающий нынешнюю Россию назад, в тоталитарное прошлое».

Почему же вновь возник вопрос о пакте Молотова-Риббентропа?

Комментирует латвийский политолог Филипп Раевский: «Позиция стран Балтии понятна: международное сообщество неоднократно поднимало этот вопрос и осудило пакт Молотова-Риббентропа. Что означал сей пакт? Раздел мира между двумя тоталитарными режимами, и фактически подготовил почву для Второй мировой войны. В 1989 году на съезде народных депутатов СССР данный пакт подвергся осуждению. Что происходит сейчас? Желание отменить осуждение. Зачем? Я считаю, что это эмоциональный аспект. Идеологический. Россия – правопреемник СССР. И следует, видимо, доказать, что в СССР все было правильно, хорошо. Да, возник при Борисе Ельцине такой момент – осуждение некоторых деяний. Но это было не совсем верно и нужно все вернуть в «свое русло». Вспомните, как Левитан объявил о нападении фашистской Германии на СССР… Вероломно. Вот такая позиция нынешней России. Да, ВОВ – страшнейшее событие в истории человечества. И никто это не отрицает. Германия признала сей факт. Но речь идет о пакте, когда решался вопрос о «дележе» Прибалтики. Пакт Молотова-Риббентропа фактически разделил сферы влияния Германии и СССР. Я думаю, что при существующей политики в России данное решение неизбежно».