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В Челябинской области открыли 2304 участка для голосования по Конституции

, 09:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинской области открыли 2304 участка для голосования по Конституции
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас заверил южноуральцев, что голосование пройдет максимально безопасно.

Сегодня, 25 июля, на Южном Урале открыли 2304 избирательных участка, в том числе на предприятиях. Как сообщает агентство «Полит74», первый этап голосования — поквартирный, 1 июля некоторые избирательные участки будут открыты с 6 и 7 утра.

По словам председателя избиркома Сергея Обертаса, сформирован пул наблюдателей — их будет более восьми тысяч человек. На избирательных участках будут обеспечены беспрецедентные меры по охране здоровья. Так, голосующим на дому члены комиссии вручат пакеты с ручками, масками, бюллетенями. Для членов комиссии закуплены специальные защитные экраны. На участках будут следить за соблюдением социальной дистанции, у входа разместят антибактериальные коврики, клининговые службы проведут обработку помещений, всем участникам голосования раздадут маски, перчатки, ручки.