В Челябинской области открыли 2304 участка для голосования по Конституции

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25 июня 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас заверил южноуральцев, что голосование пройдет максимально безопасно.

Сегодня, 25 июля, на Южном Урале открыли 2304 избирательных участка, в том числе на предприятиях. Как сообщает агентство «Полит74», первый этап голосования — поквартирный, 1 июля некоторые избирательные участки будут открыты с 6 и 7 утра.

По словам председателя избиркома Сергея Обертаса, сформирован пул наблюдателей — их будет более восьми тысяч человек. На избирательных участках будут обеспечены беспрецедентные меры по охране здоровья. Так, голосующим на дому члены комиссии вручат пакеты с ручками, масками, бюллетенями. Для членов комиссии закуплены специальные защитные экраны. На участках будут следить за соблюдением социальной дистанции, у входа разместят антибактериальные коврики, клининговые службы проведут обработку помещений, всем участникам голосования раздадут маски, перчатки, ручки.