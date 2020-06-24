Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

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24 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставание часов Владимира Путина от реального времени во время его обращения к гражданам. Данная ситуация получила активное обсуждение в Интернете среди пользователей.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», - пояснил официальный представитель Кремля.

Отмечается, что трансляция обращения президента началась в 17.00 по московскому времени, а часы на его руке показывают 14.45. Выступление Путина длилось около 50 минут, в нем он оценил ситуацию с коронавирусной пандемией в стране, а также перечислил меры поддержки населению.

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