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23 июня 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Росстата Павел Малков рассказал, как российские власти реагируют на «негативные» данные статистической отчетности. По информации главы Росстата, администрация Кремля и российское правительство конструктивно реагируют на отрицательную статистку.

Он отметил, что это касается данных, учитывающихся властями при принятии тех или иных решений. Малков добавил, что при необходимости Росстат дает дополнительные пояснения, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Он подчеркнул, что служба следует международным правилам и стандартам, в том числе, открыт равный доступ к информации для всех потребителей.

По словам главы Росстата, в некоторых случаях возможны исключения, имеют место пресс-релизы. Как отметил Павел Малков, данные предоставляют под эмбарго.