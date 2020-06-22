Разработчик раскрыл преимущества нового российского корабля «Орел»

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22 июня 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: космонавт, pixabay.com

Главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц назвал особенности нового российского космического корабля «Орел».

Игорь Хамиц отметил, что при аварии при запуске сможет приземлиться в океане, а попавшие в такую нештатную ситуацию члены экипажа будут безопасно ждать спасателей внутри судно. Ограниченный период двое суток, уточнил он.

«Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов», - пояснил он.

Однако специалист добавил, что пока неизвестно, как и каким способом будут спасать космонавтов. По его словам, завершить работы по строительству корабля планируется в 2021 году. Известно, что трасса выведения на орбиту при пуске «Орла» с космодрома Восточный находится над Тихим океаном.