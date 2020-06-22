Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Разработчик раскрыл преимущества нового российского корабля «Орел»

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Разработчик раскрыл преимущества нового российского корабля «Орел»
фото: космонавт, pixabay.com

Главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц назвал особенности нового российского космического корабля «Орел».

Игорь Хамиц отметил, что при аварии при запуске сможет приземлиться в океане, а попавшие в такую нештатную ситуацию члены экипажа будут безопасно ждать спасателей внутри судно. Ограниченный период двое суток, уточнил он.

«Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов», - пояснил он.

Однако специалист добавил, что пока неизвестно, как и каким способом будут спасать космонавтов. По его словам, завершить работы по строительству корабля планируется в 2021 году. Известно, что трасса выведения на орбиту при пуске «Орла» с космодрома Восточный находится над Тихим океаном.

БА

В мире

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью