Кубанские единороссы выдвинули своего кандидата на губернаторские выборы

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19 июня 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко возглавил делегацию кубанских депутатов-единороссов на 32-й конференции Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В работе конференции принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



Основные вопросы повестки дня – выдвижение кандидата на должность главы Краснодарского края от регионального отделения партии «Единая Россия» и утверждение предвыборной программы единороссов на губернаторских выборах 13 сентября.



В числе участников конференции также были депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, координаторы партийных и национальных проектов, представители местных исполкомов и секретари первичных отделений партии.



Лидер кубанских единороссов, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко в ходе рассмотрения первого вопроса отметил, что кандидат на должность высшего должностного лица субъекта РФ определяется путем тайного голосования из числа не менее двух кандидатур, прошедших предварительное голосование. Делегаты выдвинули кандидата от партии на альтернативной основе: президиум Генсовета «Единой России» предложил кандидатуру главы региона Вениамина Кондратьева, а члены регионального политсовета – ректора Кубанского государственного медицинского университета Сергея Алексеенко и депутата ЗСК, директора концерна агропромышленных предприятий «Возрождение» Андрея Куемжиева. В ходе конференции все кандидаты представили свои программы.



Фракция «Единой России» в ЗСК поддержала кандидатуру губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В своем выступлении руководитель фракции, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил значимость эффективного взаимодействия главы региона и кубанского парламента, благодаря которому своевременно были приняты важные для жителей и развития края законы: о сохранении плодородия почв, о животноводстве, развитии промышленности, зеленых зонах и многие другие. По мнению председателя ЗСК, необходимо, чтобы регион продолжал поступательное движение вперед в соответствии с Указами Президента России, национальными проектами, Стратегией социально-экономического развития региона-2030.



— Мы за дальнейшее развитие в регионе АПК, промышленности, создание сильных индустриальных парков, повышение качества жизни кубанцев и рост их благосостояния. А чтобы реализовать все это до конца, считаем, в крае должен быть сильный руководитель, профессионал, который знает пути решения его проблем. Вениамин Иванович Кондратьев соответствует всем этим требованиям, — подчеркнул Юрий Бурлачко. Действующего главу Краснодарского края в ходе тайного голосования поддержали подавляющим большинством голосов.



Далее делегаты конференции рассмотрели и утвердили предвыборную программу Краснодарского регионального отделения «Единой России» на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края.