Эксперты прокомментировали решение Текслера перезагрузить «Единую Россию»

Аргументы Недели → Политика

19 июня 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению политологов, решение Алексея Текслера возглавить список «Единой России» и перезагрузить работу регионального отделения соответствует запросам общества.

В беседе с корреспондентом агентства «Полит74», кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин подчеркнул, что в последнее время социологические службы фиксировали падение рейтинга «Единой России».

«Проблема в содержательных вещах — у «Единой России» долгое время накапливался груз от сложных, непопулярных решений, принятых ранее, — говорит политолог. — И сейчас мы видим общественный запрос не только на обновление политики, но и на обновление самой партии. Люди хотят обновления содержания, обновления повестки». По его мнению, в Челябинской области нет политика популярнее, чем Алексей Текслер, поэтому без его участия говорить о «перезагрузке», изменении повестки будет достаточно сложно.

Напомним, сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание. Он заявил, что нужно «перезагрузить» работу единороссов.