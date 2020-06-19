Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в местный парламент

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19 июня 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассчитывает на «перезагрузку» работы единороссов.

Алексей Текслер объявил о своем желании возглавить список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области, которые планируют провести 13 сентября. Свою инициативу глава региона объяснил тем, что не хочет стоять в стороне при формировании местного парламента.

«Скажу откровенно, рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» на благо нашего региона, — сказал Алексей Текслер. — Самое важное — я рассчитываю перезагрузить работу «Единой России». Для меня, для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Законодательного собрания».

По словам губернатора, на партийной конференции, которая пройдет 25 июня, он будет рекомендовать в главную тройку лидеров Владимира Мякуша, секретаря Челябинского регионального отделения «Единой России», и детского омбудсмена Евгению Майорову.