Депутаты ЗСК формируют повестку предстоящей сессии

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15 июня 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой парламентарии обсудили повестку предстоящей очередной сессии, намеченной на 23 июня.

Планируется, что в ходе сессии депутаты внесут изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это связано с увеличением на 20,4 миллиона рублей параметров обязательного медицинского страхования.

— Дополнительные средства будут направлены на финансирование востребованной в крае специализированной медицинской помощи, оказываемой организациями системы здравоохранения в стационарных условиях, – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В числе значимых вопросов очередной сессии кубанского парламента – постановление о ходе исполнения краевого закона об аквакультуре. Документ направлен на обеспечение производства рыбной и иной продукции аквакультуры. В регионе сложилась непростая ситуация в области рыбоводства, требующая системной работы для обеспечения эффективного использования водных ресурсов. Обстановка в данной сфере АПК находится под пристальным вниманием депутатов.

— Уверен, меры поддержки, указанные в принятом нами законе об аквакультуре, окажут серьезный экономический эффект, обеспечат рост производства, новые рабочие места в этой отрасли и увеличение налоговых отчислений, – сказал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Также в проект повестки очередной сессии включен вопрос об итогах выполнения государственной программы Краснодарского края «Казачество Кубани» в 2019 году. Депутаты дадут оценку деятельности департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в отчетном периоде, а также ряд рекомендаций по продолжению начатой работы.

Кроме того, на сессии депутаты обсудят корректировку краевого закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Законопроектом предлагается исключить понятие «учебное время», ввиду его неиспользования в аналогичном федеральном законе. Помимо этого, вносится изменение, уточняющее, что ответственность за необеспечение родителями (лицами, заменяющими родителей), ответственными лицами, должностными и юридическими лицами мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

Еще один вопрос касается изменений в краевой закон об Уполномоченном по правам человека в крае. Документом уточняются терминология, сроки, расширение прав и гарантий деятельности Уполномоченного. В повестку предстоящей сессии также включены вопросы, затрагивающие корректировку краевых законов об организации проведения капремонта в многоквартирных домах, о промышленной политике, о транспортном обслуживании жителей Кубани легковыми такси, о разграничении имущества, находящегося в собственности ряда муниципальных образований, об административных правонарушениях и иные.