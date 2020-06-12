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Песков объяснил, может ли Путин уйти в отпуск

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Песков объяснил, может ли Путин уйти в отпуск
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина. По его словам, у российского лидера «нет постоянных выходных и полноценного отпуска».

«Президент … у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно … Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск. Он постоянно на работе», - поделился он с юнармейцами в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Песков отметил, что у него рабочий график совпадает с графиков Путина, а он ненормированный: «Мы иногда начинаем в 10 [утра], иногда ближе к 11, но заканчивается он далеко за 9, 10, а то и 11 часов вечера». Он добавил, что в командировках они работают круглосуточно с небольшими перерывами на сон.

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