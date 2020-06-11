Премьер Украины высказался по поводу поставок воды в Крым

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июня 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вода, фото: pixabay.com

Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, и это не является предметом торга, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Этот вопрос должна решать Россия как "государство-оккупант".

В апреле 2017 года Украина ввела в строй бетонную плотину на Северо-Крымском канале, которая перекрыла воду в Крым. Строительство дамбы длилось один год и обошлось в 35 млн гривен (74 миллиона рублей).

Денис Шмыгаль по случаю 100 дней работы его правительства сообщил, что "возобновление поставки через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга". По его словам, в настоящее время вода в Крым "не может физически туда поставляться".