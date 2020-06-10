Кто назначает президентов страны и чего хочет взамен

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10 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков в передаче «Бесогон» упомянул Билла Гейтса, что тот якобы собирается внедрить поголовное чипирование людей. В этой же передаче подобными планами делился наш мегабанкир Герман Греф. Эту передачу сняли с эфира на гостелевидении. Такое ощущение, что мир к чему-то готовится.



"Да, готовится. Этот посреднический финансовый слой ради прибыли, ради безудержной власти запустил программу уничтожения лишних людей, - рассказал в интервью "Аргументам недели" генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ. - У них появились и союзники – фармакологическая отрасль. Они решают совместные задачи. Одни искусственно создают угрозы, в т.ч. пандемии, а другие на этом хорошо зарабатывают. Никита Сергеевич в открытую сказал об этой сетевой структуре, в которую входят и Билл Гейтс, Сорос… Он вскрыл российскую часть этой сети. Спасибо ему".



Но как так может быть, что кто-то в России посмел участвовать в каких-то скандальных западных проектах без санкции президента? "Александр Яковлевич Лившиц, бывший вице-премьер и министр финансов, рассказывал израильскому телеагентству, что в 1996 году, после избрания Ельцина, его пригласили в один из крупных банков. Там было 7–8 человек, и они сказали: «Господин Лившиц, это мы привели Ельцина к

власти, и теперь Россия – это наша страна, и вы будете делать то, что мы скажем, или не будете вице-премьером». Вот и всё. А теперь вспомните 1999 год. Ельцин возвышает Владимира Путина, а потом и вовсе передаёт ему власть. Кто такой Путин? Откуда он взялся? Кто привёл его к Ельцину? С какой целью? Вопросы риторические. Да, он пытался все эти годы обрести самостоятельность, независимость. Но я не уверен, что у него это получилось. Эти «финансовые посредники» – они всех давно повязали деньгами. Завоевание Америки началось с создания федеральной резервной системы в 1913 году. «Посредники» подчинили её себе. И двинулись дальше. Я уверен, Владимир Владимирович понимает многое, но, увы, он нанятый работник. Кому-то дал какие-то обязательства", - говорит Ивашов.



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