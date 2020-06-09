В Госдуме режим ограничений сохранится до конца июня

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9 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что режим ограничений в связи с распространение новой коронавирусной инфекции сохранится в Государственной думе до конца июня.

«Мы поработаем [на пленарном заседании во вторник] недолго, потому что не будем включать кондиционер. Как вы знаете, в стенах Государственной думы до конца июня сохраняется режим ношения масок и перчаток», - высказал он.

Миронов отметил, что многие сотрудники все еще работают на удаленном режиме. По его словам, сейчас необходимо быть максимально осторожными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поэтапном открытии ряда организаций, в том числе парикмахерских, салонов красоты и фитнесс-центров.