Директор Центра помощи детям прокомментировал поправки в Конституцию

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9 июня 2020, 05:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению Александра Инюшина из Челябинской области, пандемия коронавируса наглядно показала важность поправок в Конституцию.

Александр Инюшин, директор МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» отметил, что роль социальных поправок в основной закон страны заключается в том, чтобы поддержать население в кризисные времена.

«Минимальный МРОТ, равный прожиточному минимуму, обязательная индексация пенсий, социальное партнёрство – если это прописано в Основном законе, то простые люди будут с уверенностью смотреть в будущее даже в такие непростые времена», — сказал он.

Напомним, общероссийское голосование за поправки в Конституцию состоится 1 июля. Власти заверили, что при голосовании будут соблюдаться все меры предосторожности: количество голосующих не превысит 8-12 человек в час, кабинки будут установлены на безопасном расстоянии, проверка паспорта пройдет бесконтактным способом. Маломобильная часть россиян сможет проголосовать дома, при этом члены комиссии и наблюдатели не будут заходить в квартиру.