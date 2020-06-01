Поправки в Конституцию помогут найти работу современным студентами

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1 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Игор Тубер, директор Южно-Уральского государственного технического колледжа. Фото из личного архива

По мнению Игоря Тубера, директора Южно-Уральского государственного технического колледжа, поправки в основной закон страны открывают горизонты для роста системы среднего профессионального образования и подготовки высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных производств.

Игорь Тубер отметил, что статья 14 проекта Конституции закрепляет приоритет развития человеческого капитала государства, развитие научного потенциала как ключевого фактора роста экономики, высокого темпа технологического развития.

Он уверен, что для успеха необходима мощная поддержка государства науки и системы инженерно-технического образования. Очень важен тот факт, что создание квалифицированной рабочей силы признано обстоятельством высокой важности.

«Это прекрасные перспективы для молодежи России, для сегодняшних студентов – будущей опоры нашей России», - сказал Игорь Тубер.