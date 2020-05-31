Юрий Бурлачко в составе рабочей группы обсудил поправки в Конституцию

Аргументы Недели → Политика

31 мая 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в дистанционном формате принял участие в заседании рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ, возобновившей свою деятельность после перерыва в связи с пандемией. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в Общественной палате Российской Федерации.

В сопредседатели и члены рабочей группы по внесению поправок в Открывая заседание, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас отметил чрезвычайную актуальность предлагаемых поправок, особенно их социального блока.

«Ситуация, которая сегодня сложилась с эпидемиологической обстановкой, показала, что конституционные поправки чрезвычайно актуальны. Постоянно обращаясь к тексту поправок в Конституцию, мы видим, что логика нынешних действий власти уже соответствует логике поправок. Это касается тех решений, которые направлены на поддержку наших граждан в период пандемии. Мы говорили о поправках, касающихся социальный гарантий, сейчас стало очевидно, насколько они востребованы уже сегодня», - сказал Андрей Клишас.

Доктор Леонид Рошаль отметил, что подавляющее большинство участвовавших в обсуждении поправок считают, что на первом месте стоит тема здравоохранения. Сопредседатель Павел Крашенинников, в свою очередь, подчеркнул, что фактически поправки уже начали работать: предлагаемым конституционным изменениям стали созвучны ряд указов и уже принятых в связи с борьбой с эпидемией федеральных законов. По словам члена рабочей группы Алексея Пушкова, не теряют своей актуальности и поправки, касающиеся сохранения исторической памяти. Юбилей Великой Победы особенно ярко показал стремление ряда других стран принизить заслуги советского народа в победе над фашизмом. Положение дел в этом противостоянии, по словам парламентария, не изменилось и в период распространения коронавируса.

Далее Андрей Клишас обозначил основные вопросы повестки. Первоочередной из них касался уровня осведомленности населения страны о предлагаемых конституционных поправках. Данные социологических исследований по этой теме представили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам Андрея Клишаса, информирование населения велось достаточно активно, в том числе во время пандемии, насколько это было возможно.

Как прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, кубанским парламентом в период режима самоизоляции не прекращалась работа по разъяснению гражданам сути поправок в Конституцию, в том числе данная тема активно затрагивалась парламентариями в СМИ.

«С самого начала мы поставили перед собой задачу – организовать широкое народное обсуждение поправок. Всего в общественных мероприятиях по поправкам в Конституцию приняли участие почти 3000 человек. Без учета статистики по приему граждан в округах. Мы подготовили необходимые разъяснительные материалы для использования в работе, разослали их в муниципалитеты. Краевые парламентарии приняли активное участие в работе открытых сессий в 8 муниципальных образованиях. На этих сессиях и в работе по своим округам мы нацеливали депутатов муниципального звена на разъяснительную и информационную работу с населением», - рассказал Юрий Бурлачко.

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сделала акцент на том, что к популяризации конституционных поправок активно подключились непосредственно члены рабочей группы. Ряд интервью и комментариев по данной тематике дал спикер Законодательного Собрания Кубани. Следующим вопросом повестки стала организация деятельности наблюдателей в день проведения всероссийского голосования по конституционным поправкам. Подробно об этой работе рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Члены рабочей группы вместе с представителями ЦИК также проанализировали уровень готовности регионов к процедуре голосования.

Как отметил спикер ЗСК, в Краснодарском крае подготовка к голосованию началась еще в марте.

«Под эгидой Законодательного Собрания Краснодарского края в кубанской столице был организован цикл обучающих семинаров для специалистов аппарата краевого избиркома и членов муниципальных избирательных комиссий. Главной темой занятий стали вопросы организации и подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, его информационное и методическое сопровождение. Эти знания обязательно помогут специалистам избиркомов профессионально решать поставленные перед ними задачи», – прокомментировал Юрий Бурлачко.

Заседания рабочей группы продолжатся в ближайшее время.