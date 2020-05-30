ЦИК: Процедура голосования по поправкам к Конституции может быть упрощена

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30 мая 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию РФ могут быть внесены дополнительные изменения. Новый документ предлагает упростить процедуру голосования. Согласно нему, участникам могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования.

Принятое в марте постановление разрешало голосование вне помещения в день голосования. Также по новому проекту постановления бюллетени будут выдаваться голосующим без записи паспортных данных, как в изначальном документе. Но чтобы получить бюллетень, участнику процесса нужно будет предъявить паспорт или заменяющий его документ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Но 25 марта объявил о переносе голосования из-за пандемии коронавируса. Точные даты проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ пока не определены.