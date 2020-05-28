Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 рейтинга глав регионов России

Аргументы Недели → Политика

28 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Число подписчиков главы региона в социальных сетях продолжает увеличиваться. На сегодняшний день на его официальный аккаунт в Instagram подписано более 250 тыс. человек. https://instagram.com/kondratyevvi.

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2020 года.

На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, третье досталось главе Чечни Рамзану Кадырову. Четвертое место занимает Вениамин Кондратьев. Глава Крыма Сергей Аксенов замкнул пятерку лидеров.



Список популярности составлен на основе упоминаний глав субъектов РФ в социальных медиа.