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27 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Командир студенческого отряда прокомментировала поправки в Конституцию

По мнению Марии Марсаковой, командира студенческого отряда имени С.С. Уваровского, с помощью поправок в Конституцию некоммерческие организации смогут принимать участие в выработке государственной политики.

Мария Марсакова отметила, что она является руководителем штаба МГТУ уже больше года. Самым запоминающимся событием для нее стала встреча с Владимиром Путиным.

«Мы разговаривали о разных вещах, но самым главным для меня стал тот факт, что Владимир Владимирович готов способствовать развитию движения Российских Студенческих Отрядов. Это подтверждает то, что поручения по итогу встречи выполняются и сейчас, даже при таких условиях в мире», - отметила Мария.

По ее мнению, сегодня молодежь принимает участие в большом количестве мероприятий по патриотическому воспитанию, всестороннему развитию и популяризации здорового образа жизни. Региональные власти поддерживают инициативы молодых людей.

«Я считаю, что молодёжь и государство могут и должны совместно проводить совместную политику, поддерживать друг друга. А поправки в конституцию в части некоммерческих организаций помогут сделать эту работу постоянной, а не ситуационной», - сказала Мария Марсакова.