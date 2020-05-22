Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР

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22 мая 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

pixabay.com, флаг НАТО

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация стремится не допустить вступление Украины , Грузии, Молдавии в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели.

Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР с тем, чтобы территориальные конфликты не служили препятствием для их членства в альянсе. Он пояснил, что НАТО не хочет включать в себя страны, в которых есть "оккупированные Россией" территории, поскольку, согласно пятой статье устава альянса, это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

Надо, чтобы соответствующая страна и альянс подписали договор о том, что 5 статья "не будет непосредственно касаться оккупированных территорий", предложил Волкер. "Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", – заключил он.