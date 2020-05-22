Поправки в Конституцию помогут изменить отношение государства к семье

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22 мая 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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Так считает Андрей Горланцев, руководитель Совета родительской общественности города Копейска.

Андрей Горланцев отметил, что в действующей редакции Конституции не было прописано роли государства в жизни семьи, только то, что о детях должны заботиться сами родители, а о нетрудоспособных родителях – только дети. В поправках в основной закон страны прописывается обязанность государства не только по защите детей, но и по их воспитанию.

Эксперт уверен: государство должно не подменять семью, а подстраховывать ее.

«Да, воспитание – это, прежде всего, задача семьи, её прерогатива, — говорит Андрей Горланцев. — Но мы слишком часто становимся свидетелями того, что происходит, если государство вообще перестаёт заниматься воспитанием. В действующей редакции Конституции государство полностью дистанцировано от этого. Сегодня мы вместе избавляемся от этого равнодушия – обновляем Конституцию, а вместе с ней – отношение государства к семьям».