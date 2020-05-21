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Глава фонда «Металлург» высказался по поводу поправок в Конституцию

, 12:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Глава фонда «Металлург» высказался по поводу поправок в Конституцию
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Валентин Владимирцев, директор известного Благотворительного фонда «Металлург», член Общественной палаты Челябинской области назвал поправки в Конституцию важным фактором для устойчивого экономического роста страны.

По мнению Валентина Владимирцева, поправки к 75 статье Конституции помогут организовать адресную помощь россиянам, ведь в них гарантируются обязательное социальное страхование и индексация пособий и других выплат.

Также поправки позволят создать условия для экономического роста, а значит, и для взаимного доверия между гражданином и государством. 

Отметим, что поправки в основной закон страны положительно оценили многие южноуральцы — общественники, политики, руководители предприятий.