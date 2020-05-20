Мединский в ответ на сюжет о «советских оккупантах» посоветовал немцам учить историю

Помощник президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества и экс-министр культуры Владимир Мединский подверг критике журналистов телеканала MDR, который назвали группу советских войск в ГДР "оккупантами".
"История взаимоотношений Германии и России насчитывает много сто летий, начиная от торговых и династических связей Руси и Священной Римской империи. Да, в истории этих взаимоотношений была не только дружба, но конфликты и войны. Самая масштабная из них завершилась 75 лет назад", - отметил Мединский.
Он напомнил, что Нюрнбергский процесс четко установил, кто был оккупантом и захватчиком в этой войне. Мединский дал совет журналистам повнимательнее изучать историю, дабы "следующая их мысль не коснулась уже и прямого обеления нацизма".
По словам Мединского, нелишне также напомнить про историю объединения Германии в 1990 году и непосредственную роль и заслугу в этом СССР.