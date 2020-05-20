Педагог из Магнитогорска рассказала о влиянии Конституции на семейные ценности

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20 мая 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Галина Петрова, заместитель директора Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорска отметила, что «семейные» поправки в Конституцию помогут сохранить семейные ценности россиян.

По мнению Галины Петровой, пандемия коронавируса и самоизоляция заставила многих задуматься о том, что в нашей жизни самое главное и ценное конечно же, это семья.

«Коронавирус проверил наше отношение к семейной жизни, — рассуждает Галина Петрова. — Россия сильна традиционными ценностями, прежде всего, семейными. Важно их сохранить и продолжить, передать по наследству. Здорово, что в Конституцию вносят дополнения по поводу традиционной семьи, ответственности за сохранение отношений, ответственности за воспитание детей в семье».

Напомним, в поправках в Конституцию включены положения не только о воспитании детей, но и о браке и семье. Поправка предполагает, что семья в случае возникновения трудностей получит поддержку со стороны государства.