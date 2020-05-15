Парламентарии Юга России подготовили ряд обращений в федеральный центр

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15 мая 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня состоялась 32-я Конференция Южно-российской парламентской ассоциации. Участие в ней в формате видеоконференции приняли депутаты ряда регионов, в том числе Краснодарского края во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова членов Конференции приветствовал его заместитель Владимир Гурба. Он обозначил стратегическую для власти задачу в сложившейся ситуации - поддержка экономики каждого региона.

Со словами приветствия к собравшимся обратился и Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, которая в настоящее время председательствует в ЮРПА.

В повестке Конференции было более 30 вопросов: законодательные инициативы и обращения, адресованные в федеральный центр.

Кубанские парламентарии подготовили семь законодательных инициатив. Все они были поддержаны участниками Конференции. Так, депутаты ЗСК предложили увеличение штрафов и отказ в предоставлении лицензии продавцам немаркированного алкоголя. Инициативу подготовил профильный комитет ЗСК, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым. Также комитет подготовил обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу продления системы ЕНВД, срок действия которой истекает 1 января 2021 года. Данный вид налогообложения показал свою эффективность во многих регионах, поэтому парламентарии предлагают продолжить его применение. Другое обращение, подготовленное правовым комитетом ЗСК (председатель - Андрей Горбань), содержит предложение о разъяснении федерального законодательства в части предоставления земельных участков педагогам - разногласия возникают в связи с толкованием термина «специальность», результатом зачастую становится отказ в получении земли.

Еще одна социально значимая инициатива ЗСК - законодательное закрепление льгот на проезд по платным участкам дорог для определенных категорий граждан. Данный вопрос был подготовлен комитетом ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, которым руководит Владимир Чепель. Комитет ЗСК по вопросам туризма совместно с коллегами из Республики Крым подготовил обращение в федеральный центр с просьбой рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции. Речь - о налоговых послаблениях, субсидиях и ряде других инструментов, которые позволят облегчить положение курортной отрасли. Этот вопрос и ряд других на Конференции представил первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, являющийся председателем комитета

ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Комитет по вопросам имущественных и земельных отношений, возглавляемый вице-спикером ЗСК Сергеем Усенко, предложил изменения в Земельный кодекс, которые позволят повысить эффективность использования участков, на которых расположены археологические объекты. Кубанские парламентарии надеются, что их предложения будут одобрены не только в ЮРПА, но и на федеральном уровне.

- Прошло детальное обсуждение наших общих проблем, – заявил по итогам видеоконференции спикер ЗСК Юрий Бурлачко. – Это особо важно в сегодняшних непростых условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Федеральным центром оказывается беспрецедентная помощь. Поддержка предоставляется как отдельным секторам экономики, так и конкретным социальным группам населения. Наша задача как региональных законодателей – предложить наиболее эффективные пути и перспективные направления развития территорий, исходя из нашей специфики. У всех субъектов ЮРПА схожая структура экономики – АПК, санаторно-курортный комплекс, развитая транспортная сеть. Это наши базовые отрасли, которые не могут быть переориентированы на другие виды деятельности. Чтобы помочь им выстоять, мы обязаны объединить наши усилия и тогда обязательно добьёмся успеха.

Не менее значимые инициативы выдвинули другие участники Конференции. Ростовские парламентарии предложили создавать отдельные зоны для семеноводства, которые обеспечат защиту от перекрестного опыления. Данный вопрос, по мнению законодателей, - стратегический для продовольственной безопасности страны.

Сельхозотрасль в центре внимания и волгоградских депутатов. Их предложение - разработать специальные ветеринарно-санитарные правила для племенных и генофондных хозяйств в целях сохранения племенного животноводства.

Парламентарии Крыма подготовили обращение в Госдуму о необходимости установления в законодательстве РФ запрета на оптовую и розничную торговлю некурительными никотиносодержащими смесями.

Депутаты Республики Калмыкия предлагают ввести изменения в систему расчета социальной доплаты пенсионерам, которые позволят увеличить их материальное обеспечение.

Дума Астраханской области подготовила обращение к Правительству РФ и Государственной Думе, в котором предлагается отменить штрафы за несоблюдение весогабаритных параметров в отношении пожарных машин и другого транспорта МЧС, который задействуется в аварийно-спасательных работах.

Так же участники Конференции поддержали принятие Думы Ставропольского края в качестве ассоциированного члена Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В завершении работы Конференции спикеру

Волгоградской областной Думы Александру Блошкину были переданы полномочия Председателя Южно-Российской Парламентской Ассоциации от руководителя Астраханской областной Думы Игоря Мартынова.