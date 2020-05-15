Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в работе Совета ЮРПА

Аргументы Недели → Политика

15 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в работе Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). Заседание состоялось в дистанционном формате под руководством председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова. На нем представители парламентов регионов-членов ассоциации сформировали повестку дня предстоящей XXXII конференции ЮРПА.

К обсуждению также были приглашены представители законодательных органов из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым, Севастополя.

Участники Совета рассмотрели предложения профильных комитетов ЮРПА и согласовали повестку конференции из 34 вопросов, направленных на совершенствование федерального законодательства в различных областях экономики и социальной сферы. В частности, они касаются налогового регулирования, изменений Земельного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, содержания домашних и сельскохозяйственных животных, автомобильных дорог, производства и оборота этилового спирта, поправок в закон о рекламе и об авторском праве, усиления прав потребителей, организации местного самоуправления, производства семян и целого ряда других отраслей.

Кубанские законодатели внесли для обсуждения семь вопросов, среди которых как законодательные инициативы, так и обращения к федеральным органам власти.

На рассмотрение предстоящей конференции члены Совета вынесли вопрос о присоединении к ЮРПА ещё одного ассоциированного члена – Думы Ставропольского края.

По решению членов Совета местом проведения следующей – ХХХIII конференции станет Волгоград. К Волгоградской областной Думе перейдут полномочия по организации очередной встречи парламентариев Юга России.

Также на заседании Совета принято решение наградить Почетной грамотой ЮРПА активных участников законотворческой деятельности ассоциации.

Кроме этого, участники заседания обсудили еще ряд организационных вопросов.