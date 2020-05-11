Умер сенатор, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

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11 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Ковалев, фото с сайта Кремля

В ночь на понедельник, 11 мая, скоропостижно скончался член совета Федерации, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Политику был 71 год. О смерти сенатора сообщил его помощник Андрей Глазунов.

По словам Глазунова, Ковалев скоропостижно умер у себя дома. Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год. Он был сенатором от этой области. В Совете Федерации Ковалев был членом Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.