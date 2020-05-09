Глава МИД ФРГ назвал Германию единственной виновницей начала Второй мировой войны и призвал не переписывать историю

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9 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото из Твиттер главы МИД ФРГ

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас и Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг назвали Германию единственной виновницей начала Второй мировой войны и призвали не переписывать историю.

Они также заявили, что Германия одна несет ответственность за Холокост. «Тот, кто в этом сомневается, совершает несправедливость по отношению к жертвам, делает историю своим инструментом и раскалывает Европу», — говорится в статье Хайко Мааса, опубликованной в журнале Spiegel.

Представители ФРГ отметили, что «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны.

Глава МИД ФРГ считает необходимым правильно оценивать 8 мая как день освобождения Европы и Германии от национал-социализма. В статье подчеркивается, что те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытки ряда стран переписать историю, поставив Советский Союз и нацистскую Германию «на одну доску», преследуют политическую цель заставить Россию почувствовать себя виноватой, но добиться этого не удастся. Путин также предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 г. так же, как СССР осудил пакт Молотова-Риббентропа.