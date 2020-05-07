Российским военным запретили раскрывать данные о своей службе в интернете и СМИ

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7 мая 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал в среду указ о внесении изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года. Теперь военнослужащие не могут распространять в Интернете и СМИ информацию о себе, своих коллегах по службе и членах их семей.

Отмечается, что если информация, указывающая на принадлежность человека к ВС РФ, будет размещена в Интернете или СМИ, то такие действия будут считаться грубым нарушением. Военнослужащим запрещено разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, которые позволят «определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам», они не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления, а также пользоваться гаджетами и хранить на них кадры своих действий при исполнении должностных обязанностей.

Некоторые изменения коснутся и караульной службы Вооруженных сил РФ.