«Единая Россия» продлила процедуру выдвижения кандидатов на праймериз в ЗСО

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6 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Из-за пандемии коронавируса праймериз перенесли в интернет.

Как сообщил секретарь Челябинского регионального отделения «Единая Россия» Владимир Мякуш в интервью агентству «Полит74», теперь все кандидаты на выборы в Законодательное Собрание Челябинской области представлены в онлайн-режиме. Презентации предвыборных программ выкладываются на сайте PG.ER.RU. Там же можно вести агитацию. Процедура голосования тоже будет проходить в интернете. Для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг.

Владимир Мякуш отметил, что сейчас этот процесс полностью автоматизирован, система передает информацию по защищенным каналом связи. Он также рассказал, что несмотря на пандемию партия не только не свернула активную политическую работу, но и активно продолжает волонтерскую и благотворительную деятельность.