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Миронов предложил правительству ликвидировать ФОМС и увеличить финансирование здравоохранения

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Миронов предложил правительству ликвидировать ФОМС и увеличить финансирование здравоохранения
С. Миронов, фото из соцсети

Политик Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования, но увеличить финансирование системы здравоохранения.  Миронов считает, что финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП. Также он предлжил повысить зарплату врачам.

Лидер "Справедливой России" выступил перед своими однопартийцами 1 мая. Миронов подчеркнул, что наша страна оказалась не готова к эпидемии коронавирусной инфекции. Политик сообщил, что направил правительству предложения, направленные на на то, чтобы смягчить социальные и экономические последствия, вызванные в настоящее время коронавирусом COVID-19.

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