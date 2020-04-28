Политолог о возвращении Саакашвили в украинскую политику

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28 апреля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что ставить на пост вице-премьера экс-главу Грузии Михаила Саакашвили - это значит" приобрети украинской политике на одного клоуна больше".



Политолог уверен, что Саакашвили не обладает авторитетом внутри украинского общества. "Он воспринимается как персонаж человека, сидящего на крыше, прожевывающего галстук, потому что этот человек не представляет собой ничего как управленец", -подчеркнул Джаралла.

Эксперт иронично добавил, что артистическое прошлое Владимира Зеленского и его падающая популярность воспринимается остро и болезненно, поэтому лучшим решением показалось пригласить на сцену еще одного клоуна- господина Саакашвили.