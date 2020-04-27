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Депутаты ЗСК формируют повестку дня майской сессии

, 16:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК формируют повестку дня майской сессии

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел сегодня еженедельную депутатскую планерку. На ней парламентарии обсудили предложения профильных комитетов на предстоящую сессию ЗСК.

Повестка дня очередного майского пленарного заседания в настоящий момент формируется. В нее будут включены как плановые законотворческие вопросы, так и нормативные правовые акты, связанные с текущей ситуацией в крае. Самое пристальное внимание депутаты планируют уделить рассмотрению документов, касающихся минимизации последствий распространения инфекции нового типа и необходимых мер поддержки экономики и социальной сферы региона.

В порядке контроля депутаты на предстоящей сессии обсудят итоги выполнения краевого закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) на территории Краснодарского края». Предметом рассмотрения станет и исполнение государственной программы «Казачество Кубани» в 2019 году. В проектах постановлений будут обобщены результаты реализации этих документов и даны соответствующие рекомендации их координаторам по продолжению работы.

Парламентарии рассмотрят поправки в региональный закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае». Его предлагается дополнить положениями, регламентирующими порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. А также будет определен порядок исполнения полномочий Уполномоченного в случае, если по истечении пятилетнего срока вновь назначаемый Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае не был назначен.

В повестку дня сессии включены и законопроекты комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ о внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» и о корректировке статей 3 и 6 Закона Краснодарского края «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края». Их внесение обусловлено необходимостью приведения законодательства Краснодарского края в соответствие с федеральным.

Обсуждался на планерке и законопроект об обеспечении ветблагополучия в регионе. Документ должен структурировать взаимоотношения между федеральными и краевыми службами, отвечающими за эпизоотическую обстановку на Кубани. Предусмотрены также мониторинг всех ЛПХ, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории региона от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных.

Подводя итоги совещания, спикер ЗСК подчеркнул, что наша страна, регион и мир в целом столкнулись с беспрецедентным по своим масштабам кризисом. В этой связи экстраординарными должны быть и меры поддержки бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Понятно, что социальные вопросы – это наш приоритет, но как мы неоднократно говорили, если экономика не заработает в полную силу, мы не сможем поддержать социальную сферу. Поэтому наша задача как законодателей во взаимодействии с исполнительной властью предусмотреть меры поддержки наиболее затронутых ограничительными мерами секторов экономики, особое внимание обратив на санаторно-курортный комплекс Кубани, - подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ХС