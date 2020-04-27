Депутаты ЗСК формируют повестку дня майской сессии

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27 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел сегодня еженедельную депутатскую планерку. На ней парламентарии обсудили предложения профильных комитетов на предстоящую сессию ЗСК.

Повестка дня очередного майского пленарного заседания в настоящий момент формируется. В нее будут включены как плановые законотворческие вопросы, так и нормативные правовые акты, связанные с текущей ситуацией в крае. Самое пристальное внимание депутаты планируют уделить рассмотрению документов, касающихся минимизации последствий распространения инфекции нового типа и необходимых мер поддержки экономики и социальной сферы региона.

В порядке контроля депутаты на предстоящей сессии обсудят итоги выполнения краевого закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) на территории Краснодарского края». Предметом рассмотрения станет и исполнение государственной программы «Казачество Кубани» в 2019 году. В проектах постановлений будут обобщены результаты реализации этих документов и даны соответствующие рекомендации их координаторам по продолжению работы.

Парламентарии рассмотрят поправки в региональный закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае». Его предлагается дополнить положениями, регламентирующими порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. А также будет определен порядок исполнения полномочий Уполномоченного в случае, если по истечении пятилетнего срока вновь назначаемый Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае не был назначен.

В повестку дня сессии включены и законопроекты комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ о внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» и о корректировке статей 3 и 6 Закона Краснодарского края «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края». Их внесение обусловлено необходимостью приведения законодательства Краснодарского края в соответствие с федеральным.

Обсуждался на планерке и законопроект об обеспечении ветблагополучия в регионе. Документ должен структурировать взаимоотношения между федеральными и краевыми службами, отвечающими за эпизоотическую обстановку на Кубани. Предусмотрены также мониторинг всех ЛПХ, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории региона от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных.

Подводя итоги совещания, спикер ЗСК подчеркнул, что наша страна, регион и мир в целом столкнулись с беспрецедентным по своим масштабам кризисом. В этой связи экстраординарными должны быть и меры поддержки бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Понятно, что социальные вопросы – это наш приоритет, но как мы неоднократно говорили, если экономика не заработает в полную силу, мы не сможем поддержать социальную сферу. Поэтому наша задача как законодателей во взаимодействии с исполнительной властью предусмотреть меры поддержки наиболее затронутых ограничительными мерами секторов экономики, особое внимание обратив на санаторно-курортный комплекс Кубани, - подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.