Куратор движения «Молодые профессионалы» поддерживает поправки в Конституцию

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24 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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Максим Малкин, заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», куратор движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) прокомментировал поправку в Конституцию об обеспечении государственной поддержки научно-технологического развития Российской Федерации.

По мнению Максима Малкина, эта поправка является стратегически важной для нашей страны, позволит совершить научно-технический прорыв. Конечно же, для этого необходимо уделять особое внимание подготовке молодых специалистов. Максим Малкин считает, что Южный Урал в этом плане работает на опережение.

«Повышаем статус профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки и квалификации учащихся, уделяем внимание всестороннему развитию детей, - сообщил Максим Малкин изданию «Южноуральская панорама». - Таким образом, мы формируем кадровый запас из специалистов, которые помогут совершить научно-технологический прорыв и будут работать в этом направлении».