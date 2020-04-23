Боевики ПНС Ливии выдумали фейк о «газовой атаке» для дискредитации Хафтара

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23 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Боевики ПНС Ливии выдумали фейк о «газовой атаке», globallookpress.com

Террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии решились на отчаянный шаг ради привлечения на свою сторону стран Запада. Боевики ПНС прибегли к уже опробованному сирийскими «коллегами» способу манипуляции и обвинили Ливийскую национальную армию (ЛНА) в использовании химического оружия. В ПНС рассчитывают, что после такого Запад вмешается в войну.

О «газовой атаке» под Триполи сообщил «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага. Именно он обвинил ЛНА и командующего Халифу Хафтара в применении химического оружия.

Как сообщает агентство Libya Akhbar со ссылкой на слова Башаги: «В Салах ад-Дине наши бойцы подверглись воздействию нервнопаралитического газа, примененного силами Хафтара — они были парализованы, а затем застрелены снайперами». Также под бездоказательное обвинение попали и россияне из ЧВК «Вагнера». Турецкие СМИ предполагают, что они находятся в Ливии для поддержки сил Хафтара. Правда, издания, делавшие такие заявления, свои слова ничем не подкрепляют.

Для турецких СМИ распространение фейков – довольно обыденное занятие, поэтому они подхватили и вброс Фатхи Башаги. Первым информацию об атаке напечатало агентство Anadolu. Стоит отметить, что 49% акций издания принадлежат турецкому правительству. После этого публикация распространилась в медиапространстве Турции, затем в западных СМИ и, наконец, через Украину сведения попали в российские либеральные издания.

СМИ, перепечатавшие новость, даже не обратили внимание на отсутствие доказательств или свидетельств «атаки». Не было сведений о времени атаки, числе пострадавших или погибших, типе вещества. Также не было и фактов, которые могли бы связать эту «атаку» с ЧВК «Вагнера».

Не стоит забывать и про климатические особенности побережья, где расположена столица Ливии Триполи. Сильные прибрежные ветра дуют в южном направлении, соответственно, ЛНА физически не могла атаковать ПНС с юга, иначе ветер бы унес весь газ в сторону бойцов Хафтара.

К тому же, «нервнопаралитический газ», о котором говорил Башага, действует не так, как он рассказал. Газ не «замораживает» человека с целью сделать из него ростовую мишень, он его убивает. Скорее всего, Башага просто не осведомлен, как на самом деле работает нервнопаралитический газ, поэтому воспринял его название буквально.

В Сирийской Арабской Республике уже происходили аналогичные случаи. Напомним, там действовала организация «Белые каски», которую создал инструктор западных ЧВК Джеймс Ле Мезюрье. Структура распространяла фейки о применении химического оружия правительственными войсками.

Например, в 2019 году в горах Латакии Сирийская арабская армия вела артиллерийский обстрел по позициям боевиков. Один из бойцов протурецкой и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» вдохнул очень много поднявшейся в воздух пыли, которая спровоцировала у него приступ астмы. В стане боевиков началась паника, якобы против них применили химическое оружие. Через несколько часов новость обросла подробностями, превратилась в «новую химическую атаку Дамаска» и попала в западные СМИ и даже в повестку ООН.

«Белые каски» более скрупулезно подходили к вбросу дезинформации: нанимали массовку, привозили профессиональное оборудование и снимали целый сюжет. Например, для постановки в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте собрали актеров из местных жителей. Люди должны были изображать последствия «химической атаки». Впоследствии этот фильм вызвал переполох в мировом сообществе. Америка и союзники ударили по Сирии ракетами с целью «наказать Дамаск».

Правду о действиях «Белых касок» рассказал сотрудник ВВС News в Сирии Риам Далати. Он признался, что все было постановкой, а никаких последствий не было. Позднее выяснилось, что «свидетели», утверждавшие, что химическая атака все же была, были так или иначе связаны с протурецкими боевиками. В результате чего Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вынужденно сфальсифицировала расследование о химатаках, правда сведения о вбросе все равно выплыли наружу.

В настоящий момент в Ливии наблюдаются попытки применить на практике сирийский опыт. Но, судя по всему, у дезинформаторов довольно общее представление о том, как все надо делать. Иначе как еще объяснить то, что ветер в районе «химатаки» дует в сторону нападавших?

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что у ПНС и «Белых касок» одни и те же хозяева и заказчики. Кампания против Хафтара и Асада была срежиссирована из одного центра. Это можно определить по схожим методам и лекалам.

«Мозгов у них нет, чтобы что-то новое создавать — вещи, примененные в одном месте, они пытаются применить в другом», - подчеркнул он.

Перенджиев отметил, что в фейк о применении химического оружия под Триполи нельзя верить, так как в Ливии данного вида вооружения даже не производилось. А если оно и попало в страну, то из-за рубежа.

В свою очередь, Россию в конфликт напрямую не втянуть, поэтому используются слухи о ЧВК «Вагнера». К тому же, сирийские боевики, находящиеся сейчас в Ливии, определенно злы на РФ и опасаются её. Среди террористов определенно есть и представители ИГИЛ (запрещенная на территории РФ группировка), познавшие беспощадность ВКС РФ.

Перенджиев уверен, что Россию в контекст «химоружия» пытается поместить западная пропаганда.